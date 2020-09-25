MEB’e rapor sunmak isterken gözaltına alındıalr

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan ve sınırlı sayıda öğrencinin katılımıyla yüz yüze gerçekleşen eğitimdeki sorunlarla ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’na rapor sunmak isteyen Halkevleri üyelerine polis müdahale etti.

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk’ün de arasında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

ANKA'da yer alan habere göre, Halkevleri de öğrencilerin sıkıntılarının da yer aldığı raporu bugün Milli Eğitim Bakanlığı’na iletmek istedi ancak polis buna uzun vermedi. Çankaya Atatürk Bulvarı üzerindeki Bakanlığa giden Halkevleri üyeleri polis tarafından durdurularak, Meşrutiyet Caddesi’ne yönlendirildi.

Burada Halkevleri üyeleri ile polis arasında tartışma çıktı. Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk’ün yanı sıra 5 Halkevleri üyesi gözaltına alındı.

HALKEVLERİ’NİN EĞİTİMİN 1 HAFTASI RAPORU

Halkevleri’nin “Pandemi Koşullarında Eğitimin 1 Haftası” isimli raporuna göre bazı okullarda velilerden kayıt parası olarak bir kutu maske almaları istendi. Öğretmenlere göreve başlamadan önce koronavirüs testi yapılmadı, ateş ölçerler okul aile birlikleri aracılığıyla satın alındı.

Gözaltıların ardından raporun Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı olarak iletileceği öğrenildi.

Rapora göre okul öncesi ve 1’inci sınıfların yüz yüze eğitime başladığı okullardaki koronavirüs önlemleri yetersiz. Rapora göre okullar açılmadan önce öğretmenlere koronavirüs testi yapılmadı, bazı okullarda girişte ateş ölçümleri gerçekleşmedi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın göndermediği ateş ölçerleri okul idareleri, okul- aile birlikleri aracılığıyla satın aldı. Okulların bazılarında kayıt parası alınırken, bazılarında velilerden bir kutu maske getirmesi istendi. Yine bazı okullarda tuvalet kağıdı, havlu kağıt bulunmadığı tespit edildi.

Raporda çalışan velilerin bazılarının çocuklarını okula götürebilmek için işten ayrılmak zorunda kaldığı belirtilirken, “Okulların uzaktan veya yüz yüze olarak açılmasının koşullarından biri çocuğu olan çalışan ebeveynlere dönüşümlü olarak ücretli mazeret(korona) izni verilmelidir. Bu hem çocukların bakımı için hem de planlanan uzaktan ve yüz yüze eğitimin etkili olabilmesi için şarttır” ifadeleri kullanıldı.

Raporda bazı öğrencileri uzaktan eğitime erişmekte sıkıntı çektiği vurgulanırken, “Canlı derslere canlı tanıklık ediyoruz. Eşitsizlik var, tablet yok, internet yok, EBA TV’den çocuklar öğrenemiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzaktan eğitim planı gözden geçirilmelidir. Zengin ve yoksul arasındaki eşitsizlik pandemi sürecinde uygulanan uzaktan eğitim uygulaması daha da derinleşmiştir. Tableti, interneti olmayan çocuklar, çalışan çocuklar uzaktan eğitimden yararlanamamakta, tableti ve interneti olan çocuklar ise EBA üzerinden yaşanan teknik sorunlardan kaynaklı derslere kesintili katılabilmektedirler” denildi.