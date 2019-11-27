Meclis'te AK Partili vekilin odasında intihar girişimi !

Ekonomide yaşanan kötü gidişatın ardından birbiri ardına gelen intihar ve intihar girişimlerine bir yenisi daha eklendi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in edindiği bilgiye göre, bugün öğleden sonra TBMM'ye gelip bazı milletvekillerinden iş talebinde bulunan vatandaş, bu talebi karşılanmadığı için intihar girişiminde bulundu.

İş talebi karşılanmayan yurttaşın AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar'ın odasında bir kutu ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu, Meclis doktorları tarafından midesi yıkanarak kurtarıldığı bildirildi.

Odatv’nin öğrendiğine göre; intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen kişi sabah saatlerinde AK Parti’li vekil Osman Nuri Gülaçar’ın odasına geldi. Vekil Gülaçar’ın da bu kişiyi odasından kovduğu öne sürüldü.

Öğleden sonra, milletvekilinin odasında sadece sekreter varken aynı kişinin tekrar odaya geldiği, iki şişe ilacı yuttuğu ve “öleceğim, sebebi de sizsiniz” dediği öne sürüldü. Bu sırada sekreterin de “adam intihar ediyor” diye bağırdığı ileri sürüldü.

İntihar girişiminde bulunduğu söylenen kişiye koruma polislerinin müdahale ettiği, tuvalete götürülürken de koridorda bayıldığı iddialar arasında.

AK PARTİLİ VEKİL GÜLAÇAR’IN DANIŞMANI ODATV’YE KONUŞTU

Odatv’ye konuşan Osman Nuri Gülaçar’ın danışmanı Harun Gülaçar ise şunları söyledi:

“Biz genel kuruldayken oldu. Doktordan alınan bilgiye göre, herhangi bir intihar girişimi ve ilaç kullanımı gibi bir şey yok. O yüzden doktorlarımız sara hastası olabileceği üzerinde durdular.

Durumu stabil olduğu için herhangi bir işlem de yapmadılar. Koridorda yapmış zaten odada değil. Bizim arkadaşlar da müdahale etmişler. Onlar da öyle bir şey olmadığını söylüyorlar. Gündüz zaten geldi, görüştük, yemeğe çıktık. Ben talebini bilmiyorum vekil beyle görüştüğü için.”