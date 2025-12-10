  1. Anasayfa
Meclis'te cinsel istismar skandalı: Bir personel açığa alındı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyer olarak çalışan kız çocuklarının, çalışanların cinsel istismarına uğradığı iddia edildi. TBMM Genel Sekreterliği, istismar skandalıyla ilgili bir personelin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan küçük yaştaki meslek lisesi öğrencilerinin, "personel tarafından cinsel istismara" maruz bırakıldığı öne sürüldü.

Skandalın, istismar edildiğini iddia eden 16 yaşındaki bir kız çocuğunun, kendisine gelen mesajı yetkililere göstermesiyle açığa çıktığı bildirildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, adı geçen öğrencilerden birinin babasının, konuyu savcılığa taşıdığı da belirtildi. TBMM Genel Sekreterliği’nin, skandalın üzerine "hassasiyetle gittiği" öğrenildi.

İddiaya göre, TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan mesleki ve teknik lise öğrencisi bazı kız çocukları, TBMM personeli tarafından istismara maruz bırakıldı. İstismarın yıllardır devam ettiği, onlarca çocuğun bu süreçte istismara maruz bırakıldığı ifade edildi.

ÇOCUKLARLA GÖRÜŞÜLDÜ

TBMM Genel Sekreterliği’nin, olayı derinlemesine araştırdığı ve faillerin tamamının ortaya çıkarılması için gerekli adımları atacağı kaydedildi. TBMM Genel Sekreterliği’nin çocuklarla da görüştüğü aktarıldı.

"KÜÇÜK SEVGİLİM' DİYE MESAJ ATTI

Edinilen bilgiye göre, "sabrının taştığı" ifade edilen bir kız çocuğu olayı ailesine anlattı. TBMM lokantasında çalışan bazı isimlerin çocuklara, "Küçük sevgilim" diye mesajlar attığı belirtilirken TBMM Genel Sekreterliği’nin konunun tüm taraflarıyla görüşerek olayın üzerine gideceği dile getirildi.

TBMM kaynakları, çocukları istismar edenlerin 10 kişilik bir grup olduğunun tahmin edildiğini belirerek, "Her yıl gelen stajyerleri, 'Bu stajyer benim, şu senin' diye paylaşıyorlarmış" bilgisini paylaştı.

BİR PERSONEL GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Konuya ilişkin TBMM Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, yaşanan istismar skandalı doğrulandı.

Sunulan şikayet dilekçesi üzerine konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, bir kamu personelinin görevden uzaklaştırıldığı, şikayete tabi diğer kişiler hakkında soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında elde edilen bilgilerin adli makamlarla da paylaşılacağı ifade edildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Kurumumuzda 2024-2025 Eğitim Öğretim döneminde görev yapan bir stajyerin ailesi tarafından TBMM Genel Sekreterliğine 19.11.2025 tarihinde sunulan şikâyet dilekçesi üzerine vakit kaybetmeksizin 20.11.2025 tarihinde konuyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında dilekçede yer alan iddialar, titizlikle incelenmekte olup şu ana kadar aşçı olarak görev yapan bir kamu personeli 04.12.2025 tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştır. Şikâyete tabi diğer kişiler hakkında soruşturma derinlemesine devam etmektedir.

12.12.2025 tarihine kadar soruşturmanın tamamlanması öngörülmekte olup ilgililer hakkında kamu görevinden çıkarılma/iş akdinin sonlandırılması da dahil olmak üzere gereken disiplin işlemleri uygulanacaktır. Mevcut soruşturma kapsamında elde edilen hususlar adli makamlar ile paylaşılacaktır."

Birgün

