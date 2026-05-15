  4. ''Meclis'te cinsel taciz'' davasında istenen cezalar belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında staj yapan öğrencilere yönelik cinsel taciz iddiasıyla açılan davada 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Sanıklardan biri ''Ben mesaj atarken stajyer değildi.'' diyerek kendini savundu.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, TBMM lokantasında stajyer öğrencilere cinsel tacizde bulundukları iddiasıyla yargılanan 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya meclis lokantasında çalışan tutuklu sanıklar H.G., D.U., İ.B., R.S. SEGBİS ile katılırken tutuksuz sanık R.Ç. ve taraf avukatları salonda yer aldı. Dosyada gizlilik kararı olmamasına rağmen basın mensupları ve izleyiciler salona alınmadı. Mahkeme hakimi dava dosyasına bilirkişi raporunun geldiğini ifade ederek tutuksuz sanık Ç.'ye söz verdi. Ç., suçsuz olduğunu dile getirerek, beraatini istedi.

"Ben mesaj atarken stajyer değildi"

SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan sanık B., "İfademi tekrarlıyorum. Ben mesaj atarken stajyer değildi. Ben cinsel amaçlı mesaj atmadım. Muhabbet amaçlı attım. Yaklaşma gibi bir durum söz konusu değil. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerinde bulundu.

SEGBİS üzerinden savunma yapan sanık İ. "Kendisine dokunmadım, temasım olmamıştır. 6 aydan beri cezaevindeyim. Çoluk çocuğum perişan oldu" iddiasında bulundu.

Sanık avukatları müvekkillerinin tutukluluktaki sürelerinin göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verilmesini talep etti. Mağdur kız çocukların annelerinden E.D. ve S.U ise şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Sanıklar R.S., İ.B. ve R.Ç. tahliyelerini talep etti.

"Tüm sanıklar hakkında 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi"

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı sanıklar hakkında, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Ardından ara kararını veren hakim sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, mütalaaya karşı taraflara süre verdi.

Sonraki duruşma 5 Haziran'a ertelendi.

İHA

