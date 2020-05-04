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  4. 04 Mayıs 2020 07:25

Medikal firması koronavirüs dinlemedi! Skandal görüntüler

Sakarya’da bir medikal malzeme üretim firmasında, yasak olmasına rağmen üstelik sosyal mesafeye ve önlemlere uyulmadan toplu iftar verildiği ortaya çıktı.

Medikal firması koronavirüs dinlemedi! Skandal görüntüler
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Serdivan Çark Sanayi'de gerçekleşen ve sosyal mesafenin uygulanmadığı iftar daveti firmanın yöneticisi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Maske takılmayan iftar yemeği adeta koronavirüs davetiye çıkarttı. İftarı sosyal medya hesabından paylaşan Y.T. ise kendisine yapılan eleştirilere aldırmadı.

Yerel haber sitesi T54’ün haberine göre kendisini uyaranların “boş boş konuştuğunu” iddia eden Y.T., “Medikal malzemelerinde üretim firmasıyım. Polisler Allahın günü burda zaruri çalışıyorum” yanıtını verdi.

Sağlık çalışanlarına malzeme üretilen bir yerde önlemlere aldırış etmeden verilen iftar yemeği sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

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