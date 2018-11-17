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  4. 17 Kasım 2018 10:01

Mehmet Ali Alabora hakkında gözaltı kararı

Gezi olaylarının yöneticisi ve organizatörü olduğu iddiasıyla tutuklanan iş adamı Osman Kavala ile ilgili yürütülen soruşturmada aralarında Mehmet Ali Alabora'nın da olduğu 20 kişinin daha gözaltı listesinde olduğu iddia edildi.

Mehmet Ali Alabora hakkında gözaltı kararı
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Yeni Şafak gazetesinden Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre; gözaltı listesinin 1. sırasında Ali Hakan Altınay bulunuyor. Gazetenin iddiasına göre 20 kişilik gözaltı listesinde Mehmet Ali Alabora’nın da olduğu ortaya çıktı. Gezi direnişinin "provasının yapıldığı" iddia edilen tiyatro oyunda Alabora ve eşi Pınar Öğün de rol almıştı. Gözaltı listesinde dikkat çeken isimlerden bir tanesi de ‘Mi Minör’ oyununun yöneticilerinden Yusuf Cıvır. Sanatçı Mehmet Ali Alabora, bir süre önce eşiyle Londra'ya yerleşmişti. 

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