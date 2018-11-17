Mehmet Ali Alabora hakkında gözaltı kararı

Yeni Şafak gazetesinden Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre; gözaltı listesinin 1. sırasında Ali Hakan Altınay bulunuyor. Gazetenin iddiasına göre 20 kişilik gözaltı listesinde Mehmet Ali Alabora’nın da olduğu ortaya çıktı. Gezi direnişinin "provasının yapıldığı" iddia edilen tiyatro oyunda Alabora ve eşi Pınar Öğün de rol almıştı. Gözaltı listesinde dikkat çeken isimlerden bir tanesi de ‘Mi Minör’ oyununun yöneticilerinden Yusuf Cıvır. Sanatçı Mehmet Ali Alabora, bir süre önce eşiyle Londra'ya yerleşmişti.