Mehmetçiğin kanı yerde kalmadı!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari Çukurca Kazan Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat timlerince dün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu 'Kava' kod adlı Muhammed olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet roketatar, 2 adet anti-tank mayını,

1 adet el yapımı patlayıcı (EYP) alıcısı, 6 adet el bombası, 1 adet pense ve akımölçer (EYP yapımında kullanılmak üzere), 1 adet fotoğraf makinası, 1 adet el dürbünü, 3 adet termal panço, 1 adet radyo ele geçirilmiştir" denildi.

Ayrıca etkisiz hale getirilen teröristlerin, geçen yıl 1 Haziran'da Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış’ın şehit edildiği saldırının son failleri olduğu tespit edildiği hatırlatıldı.