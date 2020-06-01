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  4. 01 Haziran 2020 13:54

Mehmetçiğin kanı yerde kalmadı!

İçişleri Bakanlığı'nca Hakkari'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'inin, terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu, 'Kava' kod adlı Muhammed olduğu açıklandı. Öldürülen teröristlerin 2 mehmetçiğin şehit edildiği saldırının son failleri olduğu belirtildi.

Mehmetçiğin kanı yerde kalmadı!
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari Çukurca Kazan Vadisi bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat timlerince dün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. 

Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terör örgütünün sözde Kazan Vadisi bölge sorumlusu 'Kava' kod adlı Muhammed olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet roketatar, 2 adet anti-tank mayını, 
1 adet el yapımı patlayıcı (EYP) alıcısı, 6 adet el bombası, 1 adet pense ve akımölçer (EYP yapımında kullanılmak üzere), 1 adet fotoğraf makinası, 1 adet el dürbünü, 3 adet termal panço, 1 adet radyo ele geçirilmiştir" denildi.

Ayrıca etkisiz hale getirilen teröristlerin, geçen yıl 1 Haziran'da Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış’ın şehit edildiği saldırının son failleri olduğu tespit edildiği hatırlatıldı.

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