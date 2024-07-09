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Meksika'da değil Türkiye'de yaşandı: Cezaevine şoke eden baskın

Meksika'da değil Türkiye'de yaşandı: Cezaevine şoke eden baskın
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Elazığ'da açık cezaevinin tel örgülerinden atlayarak koğuşa giren kişi, hükümlü M.B.'yi silahla bacağından yaraladı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşanan olay Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu'na giren bir kişinin, hükümlü M.B.'yi silahla bacağından yaraladığını, olayla ilgili soruşturma kapsamında 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 5275 sayılı Kanun’un 14'üncü maddesinde 'Açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır' hükmünün yer aldığı belirtildi.

Elazığ'da açık cezaevinin tel örgülerinden atlayarak koğuşa giren kişi, hükümlü M.B.'yi silahla bacağından yaraladı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada, "05.07.2024 tarihinde Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumunun etrafında bulunan tel örgülerden atlamak suretiyle kuruma girdiği tespit edilen bir şahıs, kurumda adli suçtan hükümlü olarak barındırılan M.B.’u ateşli silah ile bacağından yaralamıştır. Yaralanan hükümlü vakit kaybetmeksizin ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir. Hükümlünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin devam ettiği, genel sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu olay ile ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz tarafından da idari soruşturma başlatılarak kontrolör görevlendirilmiştir. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çerçevesinde, içlerinde saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen failin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmış olup, sorguları devam etmektedir" denildi.

Elazığ'da açık cezaevinin tel örgülerinden atlayarak koğuşa giren kişi, hükümlü M.B.'yi silahla bacağından yaraladı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

DHA

Etiketler Elazığ açık cezaevi hapishane tel örgü koğuş
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