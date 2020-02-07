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  4. 07 Şubat 2020 18:43

Memur-Sen il başkanı gözaltında

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince öğretmenevine düzenlenen operasyonda Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Yunus Memiş yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı.

Memur-Sen il başkanı gözaltında
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri öğretmenevine operasyon düzenleyerek Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve aynı zamanda Öğretmenevi Müdürü Yunus Memiş ile birlikte çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan Memiş daha önce FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle açığa alınan bir kişiyi öğretmenevinde çalıştırdığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılmıştı.

YUNUS MEMİŞ'İN SORGUSU DEVAM EDİYOR
Memiş ve beraberinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, operasyon sırasında polis ekipleri çok sayıda dokümana el koydu.


 

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