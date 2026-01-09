  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Merdiven altı üretimhaneye yüzlerce kiloluk mide bulandıran baskın!

Merdiven altı üretimhaneye yüzlerce kiloluk mide bulandıran baskın

Güncelleme:

Gaziantep'te zabıta ekiplerinin merdiven altı bir işletmeye yönelik denetimlerinde hijyen kurallarının hiçe sayıldığı şok görüntüler ortaya çıktı, halk sağlığını tehdit eden 600 kilo cips ele geçirildi.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde gerçekleştirdiği denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimler çerçevesinde Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin katılımıyla bir iş yerine baskın yapıldı. İş yerinde gerçekleştirilen denetim sonucunda halk sağlığını tehdit ettiği belirlenen 600 kilogram patates cipsine el konuldu. Ürünlerin, gerekli incelemelerin ardından imha edilmek üzere muhafaza altına alındığı bildirildi.

Denetimler sırasında ürünlerin hijyen standartları ve mevzuata uygunluğu detaylı şekilde incelendi. Mevzuata aykırı durumların tespit edildiği işletme hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

"Denetimlerimiz aralıksız sürecek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Şahinbey'de vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Market, kasap, restoran, hangi işletme olursa olsun, kurallara uymayanlara gerekli işlemleri uygulamaya devam ediyoruz. Denetimlerimiz aralıksız sürecek" ifadelerini kullandı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi!
Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi!
Bergüzar Korel'den İlk ve Son dizisindeki cesur sahnelerle ilgili eleştirilere sert yanıt!
Bergüzar Korel'den İlk ve Son dizisindeki cesur sahnelerle ilgili eleştirilere sert yanıt!
Bunu da gördük: Öğrencilerini eve temizliğe götürdü
Bunu da gördük: Öğrencilerini eve temizliğe götürdü
HSBC'den altın fiyatı için yeni rekor tahmini! Hem hedef, hem tarih verildi
HSBC'den altın fiyatı için yeni rekor tahmini! Hem hedef, hem tarih verildi
Suriye ordusu SDG'ye operasyon başlattı: Halep'ten patlama sesleri yükseliyor
Suriye ordusu SDG'ye operasyon başlattı: Halep'ten patlama sesleri yükseliyor
Öğrencilerini eve temizliğe götüren öğretmen skandalında yeni gelişme!
Öğrencilerini eve temizliğe götüren öğretmen skandalında yeni gelişme!
Derin Talu sosyal medyanın kadın fenomenlerini hedef aldı
Derin Talu sosyal medyanın kadın fenomenlerini hedef aldı
Mide bulandıran olay! Tacizciyi yakalayıp öldüresiye dövdüler
Mide bulandıran olay! Tacizciyi yakalayıp öldüresiye dövdüler
Etiketler denetim cips merdiven altı üretim imalathane
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Rögarda bebek gördüm'' dedi ortalık bir anda karıştı! ''Rögarda bebek gördüm'' dedi ortalık bir anda karıştı! Trump açık açık İran'ı tehdit etti: Çok sert bir şekilde karşılık veririz! Trump açık açık İran'ı tehdit etti: Çok sert bir şekilde karşılık veririz! Yıldız Tilbe İbo Şov programındaki 2 katı para işaretinin nedenini ilk kez açıkladı Yıldız Tilbe İbo Şov programındaki 2 katı para işaretinin nedenini ilk kez açıkladı AK Partili vekilinden TBMM'de skandal ifade: ''Aleviler öldürülüyor diye ortalığı ayağa kaldırıyor'' AK Partili vekilinden TBMM'de skandal ifade: ''Aleviler öldürülüyor diye ortalığı ayağa kaldırıyor'' Kuvvetli fırtına iskelede çalışan işçileri denize uçurdu; ölü ve yaralılar var! Kuvvetli fırtına iskelede çalışan işçileri denize uçurdu; ölü ve yaralılar var! Özel'den canlı yayında Erdoğan'a rest üstüne rest: ''Anayasa'yı tanımayanla Anayasa yapmam!'' Özel'den canlı yayında Erdoğan'a rest üstüne rest: ''Anayasa'yı tanımayanla Anayasa yapmam!'' Bugün milyonlarca emeklinin gözü kulağı TBMM'de olacak! Bugün milyonlarca emeklinin gözü kulağı TBMM'de olacak! Kar geri geldi; pek çok ilimizde okullar tatil edildi! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler! Kar geri geldi; pek çok ilimizde okullar tatil edildi! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler! Lodos fırtınasında deniz kabardı, dev dalgalar evleri sular altında bıraktı! Lodos fırtınasında deniz kabardı, dev dalgalar evleri sular altında bıraktı! Antalya'da hortum dehşeti: Çatılar uçtu, ağaçlar kökünden çıktı, bir araç savrulup ters döndü! Antalya'da hortum dehşeti: Çatılar uçtu, ağaçlar kökünden çıktı, bir araç savrulup ters döndü!
Peynir, yoğurt, bal, zeytinyağı, kıyma, sucuk... Gıdada hile yapanlar tek tek ifşa edildi Peynir, yoğurt, bal, zeytinyağı, kıyma, sucuk... Gıdada hile yapanlar tek tek ifşa edildi Öğrencilerini eve temizliğe götüren öğretmen skandalında yeni gelişme! Öğrencilerini eve temizliğe götüren öğretmen skandalında yeni gelişme! Yayın hayatına son veren Ekol TV’ye kara para soruşturması Yayın hayatına son veren Ekol TV’ye kara para soruşturması Bir alkol grubuna daha 2026 zammı geldi Bir alkol grubuna daha 2026 zammı geldi Akaryakıt fiyatları yine değişiyor: Fiyatlara ''indirimcik'' geliyor! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor: Fiyatlara ''indirimcik'' geliyor! Alina Boz'un başrolü Sıla Türkoğlu'na kaptırdığı merakla beklenen yeni diziden ilk fragman geldi Alina Boz'un başrolü Sıla Türkoğlu'na kaptırdığı merakla beklenen yeni diziden ilk fragman geldi Şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü, toprağın altından insan kafatası ve kemikler çıktı! Şiddetli yağışlar sonrası yol çöktü, toprağın altından insan kafatası ve kemikler çıktı! Resmi Gazete'de yayımlandı; öğretmenlerin atama ve tayin sistemi sil baştan... Resmi Gazete'de yayımlandı; öğretmenlerin atama ve tayin sistemi sil baştan... Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sibirya soğukları, sağanak yağış ve kar yağışı geri döndü! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sibirya soğukları, sağanak yağış ve kar yağışı geri döndü!