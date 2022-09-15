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Mersin Büyükşehir çalışanı 10 kişi gözaltına alındı

Mersin Büyükşehir çalışanı 10 kişi gözaltına alındı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 10 kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrasında Emniyet güçleri sabah erken saatlerde bu kişileri gözaltına aldı.

Mersin Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, takibe aldığı 10 kişiyi, sosyal medya paylaşımları nedeniyle savcılığa bildirdi. Savcılık da, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı belirtilen bu kişiler hakkında gözaltı kararı verdi. DHA'nın haberine göre, özel harekat polisleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde evlere yapılan baskınlarla 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi olarak ise "PKK/KCK propagandası yaptıkları" iddiası öne sürüldü. 

Etiketler mersin büyükşehir belediyesi gözaltı polis paylaşım tem
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