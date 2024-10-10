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Mersin KYK yurdundaki taciz iddiasında gerçek ortaya çıktı

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İçişleri Bakanlığı, Mersin KYK Kız Yurdu'nda 1 kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı yönünde asılsız paylaşım yapan 15 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Mersin'de KYK yurdu önünde iki kız öğrenciye taciz girişiminde bulunulduğu iddia edildi.

İddiaların ardından öğrenciler yurdun önüne çıkarak eyleme başladı. Çok sayıda kız öğrenci, yurdun önünde 'Susma sustukça sıra sana gelecek' sloganları attı.

İÇİŞLERİ: ASILSIZ TACİZ PAYLAŞIMI YAPAN 15 KİŞİYE İŞLEM BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı, Mersin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Yurdu'nda 1 kız öğrencinin zorla araca bindirilip cinsel saldırıya uğradığı yönünde asılsız sosyal medya paylaşımlarını yapan 15 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Daire Başkanlığımız tarafından Mersin KYK Kız Yurdu'nda bir kız öğrencinin zorla araca bindirilip cinsel saldırıya uğradığı yönünde sosyal medya paylaşımları yapıldığı tespit edilmiştir. Mersin Valiliğimiz koordinasyonunda emniyet birimlerimiz ve öğrenci yurdunda görevli ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiş ve olay yerine intikal etmiştir. Öğrencilerle bire bir yapılan görüşmelerde, sosyal medya mecralarında iddia edildiği gibi herhangi bir mağduriyet ve olayın olmadığı anlaşılmıştır. Bu tür provokatif sosyal medya paylaşımları yapan 15 hesapla ilgili olarak 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu kapsamında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatılmış ve EGM Güvenlik Daire Başkanlığı'nca 15 hesap yöneticisi hakkında işlemlere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Siber devriyelerin, sosyal medyada dezenformasyon yapanlarla da mücadele ettiği belirtilerek, "İçişleri Bakanlığı olarak kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte halkımızı huzursuz edenlerle, sokaklarımıza korku salmaya çalışanlarla, güvenliğini tehdit edenlerle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.

Mersin'de kız öğrenci yurdunda taciz iddiasıMersin'de kız öğrenci yurdunda taciz iddiası3. Sayfa

 

DHA

Etiketler İçişleri Bakanlığı mersin kredi ve yurtlar kurumu taciz iddiası cinsel saldırı
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