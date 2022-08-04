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Mersin'de alevlerle mücadelede 2'inci gün

Mersin'de alevlerle mücadelede 2'inci gün

Mersin'de dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanda, dün öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye 6 helikopter, 23 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi. Sarp ve kayalık olduğu belirtilen bölgede ekipler, alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri de kayalıklardan düşerek hafif yaralandı. Ekipler, havanın kararması ile havadan yürütülen çalışmalara ara verdi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler, yeniden havalandı. Yangına hem karadan hem de havadan müdahale ikinci gününde de sürüyor. Söz konusu bölgede 24 Temmuz'da da yangın çıkmış, ekiplerin uzun uğraşlarıyla alevler kontrol altına alınmıştı. 

DHA

Etiketler mersin orman yangını
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