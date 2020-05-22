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  4. 22 Mayıs 2020 15:54

Mersin'de bir araç sulama kanalına uçtu: 3 ölü

Mersin'in Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Mahallesi yakınlarında bulunan sulama kanalına uçan araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Mersin'de bir araç sulama kanalına uçtu: 3 ölü
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Mersin'in Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Mahallesi yakınlarında, kontrolden çıkıp, sulama kanalına uçan araç içerisinde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Hakan Bulut'un haberine göre, Adanalıoğlu Mahallesi yakınlarında, sürücüsü henüz tespit edilemeyen İstanbul plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Araçtan çıkamayan Tekin Yalçın (23) ve Nuran Altun (26) ile 40 yaşlarındaki bir erkek şahıs öldü.

 

Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan 24 yaşındaki Gülçin Altun ise, sevk edildiği hastanede yapılan müdahale ile hayata döndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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