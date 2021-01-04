Mersin'de büyük operasyon! 1291 litre sahte içki ele geçirildi

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Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Tosmurlu Mahallesi'ndeki işletmede sahte içki bulunduğunu tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, iş yerindeki H.Ç'yi gözaltına aldı.
İşletme ve depoda yapılan aramada 1291 litre sahte içki ele geçirildi.
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