Mersin'de dehşet: 3 kişiyi öldürüp, teslim oldu

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini tabancayla öldürdü.

Darısekisi Mahallesi'nde gece saatlerinde M.Ö. (52) ile boşanma aşamasındaki eşi F. Ö. (21) arasında tartışma çıktı.

M. Ö. tartışma sırasında eşini, kayınpederi İ.A'yı (56) ve kayınvalidesi E. A'yı (54) yanındaki tabancayla vurdu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde, F.Ö. ve İ.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E. A. da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde bekleyen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA