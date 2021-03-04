Mersin'de dehşet anları! 8 kişi ölümden böyle kurtarıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mersin Akdeniz İlçedeki 5 katlı bir binada henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında mahsur kalan yaşlı bir kadın, itfaiye ekiplerinin merdivenle balkona ulaşmasıyla kurtarıldı.



Kadınla birlikte bir bebek, 2'si çocuk olmak üzere 8 kişi ekipler tarafından binadan çıkartılarak kurtarıldı. Alevlerin sardığı apartmanda ekiplerin yaptığı müdahaleyle yangın büyük ölçüde söndürüldü. Ekipler, binada soğutma çalışmalarına başladı.