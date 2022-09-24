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Mersin'de evlat dehşeti!

Mersin'de evlat dehşeti!

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kişi, tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesinde ikamet eden H.B. isimli şahıs, gece domuz avına gittiğini, av dönüşünde aynı evde birlikte yasadığı babasının yerde hareketsiz olarak yatar vaziyette bulduğunu ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri, Y.B isimli şahsın ateşli silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde öldürme olayının aydınlatılması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, maktulün oğlu olan, aynı zamanda ihbarda bulunan H.B. tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

Gözaltına alınan H.B, cinayet olayını itiraf ederek, ailevi geçimsizlik nedeniyle tartıştığı babası Y.B.'yi av tüfeğiyle öldürdüğünü söyledi. Şüpheli tarafından bahçeye gömülen av tüfeği de ekipler tarafından bulunurken, şahıs işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

Etiketler mersin cinayet
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