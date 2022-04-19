Mersin'de 'gizemli kazı'nın yapıldığı ev kül oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde MİT ve Özel Harekât polislerinin gözetimi altında bir yıl boyunca kazı yapılan evde yangın çıktı.

Mersin'de 'gizemli kazı'nın yapıldığı ev yıllar sonra yeniden haber oldu. MİT ve Özel Harekar polislerinin gözetiminde yapılan kazı, ülke gündemini uzunca bir süre meşgul ederken, 1 yıl süren gizemli kazı çalışmaları 3 Kasım 2017'de ani bir kararla bitirilmişti.

MERSİN'DEKİ 'GİZEMLİ KAZI'NIN YAPILDIĞI EVDE YANGIN

Kazı çalışmalarının adresi olan binada bu kez bir yangın meydana geldi. İki katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Dumandan etkilendikleri belirlenen E.A. (50) ve kızı M.A. (25), 112 Acil Servis ekiplerince kontrol amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın ekiplerce söndürüldü, evde hasar oluştu.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURMUŞ, EFSANEYE DÖNÜŞMÜŞTÜ

Tarsus 82 Evler Mahallesi’nde, MİT ve Özel Harekât polislerinin gözetiminde 1 yıl süren gizemli kazı çalışmaları 3 Kasım 2017'de ani bir kararla bitirilmişti.

Bütün şehir, “Kral Dakyanus’un hazinesi bulundu”, “Hz. Musa’nın 2600 yıldır kayıp sandukası aranıyor”, “Yeraltı şehrine ulaşıldı”, “Tonlarca altın çıktı” gibi efsanelerle çalkalanırken, milletvekilleri bile kazı alanına alınmamıştı.

'KAYDA DEĞER BİR ŞEY BULUNAMADI' RAPORU

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; 1 yıl süren kazının sonucunda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden Mersin İl Kültür Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, kazıya ilişkin 2 Kasım 2017 tarihli uzman raporunun incelendiği belirtilmiş ve kazıda elde edilenlerle ilgili şu ifadeler yer almıştı:

“Söz konusu raporda, anılan alanda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır- taşınmaz kültür varlığına rastlanmamış olması nedeniyle kazı çalışmalarının sonlandırılması kanaatine varıldığı belirtilerek, alanda açılan 3 kazı çukurunun can ve mal güvenliği açısından kapatılması talep edilmektedir.

Bu kapsamda bahse konu kazı çukurlarının yürürlükteki mevzuat hükümleri kapsamında gerekli güvenlik tedbirleri alınması kaydıyla iliniz, Tarsus Müze Müdürlüğü’nce kapatılması ve sonucunda bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bilgi verilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”