  4. Mersin'de görev başında kaza geçiren polis memuru şehit düştü

Mersin'de görev başında kaza geçiren polis memuru şehit düştü

Mersin'de görev başında kaza geçiren polis memuru şehit düştü
Mersin'den gelen acı haber emniyet teşkilatını ve tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru görev esnasında geçirdiği trafik kazası sonrası verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mersin'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Serkan Ünal'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Serkan Ünal; 23 Mart 2026 günü ekip aracı ile seyir halinde iken meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" dedi. (DHA)

O tokatın bedeli ağır oldu! Trafik magandasına rekor ceza
O tokatın bedeli ağır oldu! Trafik magandasına rekor ceza
12 saatte 1057 kişiyle cinsel ilişkiye giren OnlyFans yıldızı Bonnie Blue'dan yeni skandal
12 saatte 1057 kişiyle cinsel ilişkiye giren OnlyFans yıldızı Bonnie Blue'dan yeni skandal
Tuba Büyüküstün'ün Sultana filminden ortalığı karıştıran fragman, direk dansı olay oldu
Tuba Büyüküstün'ün Sultana filminden ortalığı karıştıran fragman, direk dansı olay oldu
Ünlü şarkıcıyı görenler tanıyamadı... Sahnelerin güçlü ismi kilolarından kurtulup iğne ipliğe döndü!
Ünlü şarkıcıyı görenler tanıyamadı... Sahnelerin güçlü ismi kilolarından kurtulup iğne ipliğe döndü!
Nez'den yıllar sonra şoke eden Gülşen itirafı: Benim kariyerimi o bitirdi!
Nez'den yıllar sonra şoke eden Gülşen itirafı: Benim kariyerimi o bitirdi!
Son yılların en sert kışı sonrası Hakkari'den akılalmaz manzara: Vatandaş evine böyle ulaşabiliyor!
Son yılların en sert kışı sonrası Hakkari'den akılalmaz manzara: Vatandaş evine böyle ulaşabiliyor!
Üniversitelerde 3+1, 2+2, 7+1 ve 6+2 modeli için düğmeye basıldı
Üniversitelerde 3+1, 2+2, 7+1 ve 6+2 modeli için düğmeye basıldı
Türkiye'nin kalbindeki fay hattından kötü haber: Her yıl dikey hareketini sürdürüyor!
Türkiye'nin kalbindeki fay hattından kötü haber: Her yıl dikey hareketini sürdürüyor!
Tuba Büyüküstün'ün Sultana filminden ortalığı karıştıran fragman, direk dansı olay oldu Tuba Büyüküstün'ün Sultana filminden ortalığı karıştıran fragman, direk dansı olay oldu Son yılların en sert kışı sonrası Hakkari'den akılalmaz manzara: Vatandaş evine böyle ulaşabiliyor! Son yılların en sert kışı sonrası Hakkari'den akılalmaz manzara: Vatandaş evine böyle ulaşabiliyor! Bahar yine rötar yaptı; kış geri geldi! Şiddetli yağış ve fırtına alarmı verildi! Bahar yine rötar yaptı; kış geri geldi! Şiddetli yağış ve fırtına alarmı verildi! MHP'de ''ajan'' depremi! Kritik isim resti çekip istifa etti! MHP'de ''ajan'' depremi! Kritik isim resti çekip istifa etti! Otoyolda kabus! Çığ düştü, çok sayıda araç kar kütlelerinin altında mahsur kaldı! Otoyolda kabus! Çığ düştü, çok sayıda araç kar kütlelerinin altında mahsur kaldı! Kızını elleriyle boğarak katleden cani anneye çifte ceza indirimi! Kızını elleriyle boğarak katleden cani anneye çifte ceza indirimi! Bakanlık yeni kuralı açıkladı: Artık tüm restoran ve kafelerde zorunlu olacak! Bakanlık yeni kuralı açıkladı: Artık tüm restoran ve kafelerde zorunlu olacak! Restoranda kanlı selamlaşma: Önce selamlaştılar sonra çatıştılar... 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı! Restoranda kanlı selamlaşma: Önce selamlaştılar sonra çatıştılar... 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı! Nez'den yıllar sonra şoke eden Gülşen itirafı: Benim kariyerimi o bitirdi! Nez'den yıllar sonra şoke eden Gülşen itirafı: Benim kariyerimi o bitirdi! Ünlü şarkıcıyı görenler tanıyamadı... Sahnelerin güçlü ismi kilolarından kurtulup iğne ipliğe döndü! Ünlü şarkıcıyı görenler tanıyamadı... Sahnelerin güçlü ismi kilolarından kurtulup iğne ipliğe döndü!
Türkiye'nin kalbindeki fay hattından kötü haber: Her yıl dikey hareketini sürdürüyor! Türkiye'nin kalbindeki fay hattından kötü haber: Her yıl dikey hareketini sürdürüyor! 12 saatte 1057 kişiyle cinsel ilişkiye giren OnlyFans yıldızı Bonnie Blue'dan yeni skandal 12 saatte 1057 kişiyle cinsel ilişkiye giren OnlyFans yıldızı Bonnie Blue'dan yeni skandal YSK duyurdu: 3 ilimizin 5 beldesinde yeniden seçim sandıkları kurulacak YSK duyurdu: 3 ilimizin 5 beldesinde yeniden seçim sandıkları kurulacak Şehir Hastanesi'nde büyük skandal: 13 şüpheli tutuklandı! Şehir Hastanesi'nde büyük skandal: 13 şüpheli tutuklandı! MHP'deki ''ajan krizi istifası'' sonrasında Sinan Ateş'in ablasından dikkat çeken ifadeler MHP'deki ''ajan krizi istifası'' sonrasında Sinan Ateş'in ablasından dikkat çeken ifadeler Kadın başgardiyan evinde darp edilmiş ve ölü olarak bulundu; katil zanlısı tanıdık çıktı! Kadın başgardiyan evinde darp edilmiş ve ölü olarak bulundu; katil zanlısı tanıdık çıktı! Fatih Terim sahalara geri dönüyor; görüştüğü takım ve şartı belli oldu! Fatih Terim sahalara geri dönüyor; görüştüğü takım ve şartı belli oldu! Akaryakıtta tarihin en büyük zammı geldi! Litresi 80 TL'ye dayandı Akaryakıtta tarihin en büyük zammı geldi! Litresi 80 TL'ye dayandı Türkiye'nin kuraklık yüzünden yok olmaya yüz tutan cenneti eski günlerine geri döndü! Türkiye'nin kuraklık yüzünden yok olmaya yüz tutan cenneti eski günlerine geri döndü! Milli sporcu Buket'in öldüğü kazada alkollü sürücüye ''kan parası'' tahliyesi! Milli sporcu Buket'in öldüğü kazada alkollü sürücüye ''kan parası'' tahliyesi!