Mersin'de görev başında kaza geçiren polis memuru şehit düştü

Mersin'den gelen acı haber emniyet teşkilatını ve tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru görev esnasında geçirdiği trafik kazası sonrası verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit düştü.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Mersin'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Serkan Ünal'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Serkan Ünal; 23 Mart 2026 günü ekip aracı ile seyir halinde iken meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" dedi. (DHA)

