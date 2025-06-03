Mersin'de intikam cinayeti! Peçe takıp dehşet saçtı

Mersin'de 17 yaşındaki M.A., ağabeyinin ölümünden sorumlu tuttuğu husumetlisi R.G.'yi (35), çalıştığı tamir atölytesinde tabancayla vurarak öldürdü. Tanınmamak için peçe takarak kadın kılığına giren M.A. ile olayı azmettirdikleri öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Peçe takarak kendisine kadın görünümü veren kişi, taksiyle geldiği tamir atölyesinde çalışan R.G.'ye ateş edip, aynı araçla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. R.G.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin M.A. olduğunu belirledi. M.A.'nın 2 yıl önce ağabeyinin öldürüldüğü ve ailesinin G.'yi sorumlu tutarak husumet beslediği tespit edildi. Ekipler, M.A. ile olayı azmettirdikleri öne sürülen Y.K., Y.K. ve M.E.'yi saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA