Mersin'de kap krizi geçiren polis yaşamını yitirdi

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Tarsus Bölge Trafik Denetleme Amirliği'nde görevli polis memuru 2 çocuk babası Akif Aşık, sabah saatlerinde Çamlıyayla ilçesindeki evinde rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye karşın Aşık, kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akif Aşık'ın cenazesi, morga kaldırıldı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol