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  4. 03 Aralık 2020 15:36

Mersin'de kap krizi geçiren polis yaşamını yitirdi

Mersin'de Tarsus Bölge Trafik Denetleme Amirliği'nde görevli olan polis memuru kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Mersin'de kap krizi geçiren polis yaşamını yitirdi
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Tarsus Bölge Trafik Denetleme Amirliği'nde görevli polis memuru 2 çocuk babası Akif Aşık, sabah saatlerinde Çamlıyayla ilçesindeki evinde rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye karşın Aşık, kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akif Aşık'ın cenazesi, morga kaldırıldı.

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