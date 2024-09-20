Mersin'de komşu dehşeti: 3 kişiyi öldürdü

Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi, tartıştığı komşusu ile oğlu ve gelinini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Mut'un Çömelek Mahallesi’nde meydana geldi. T.K. patpat olarak tabir edilen tarım aracı ile yoldan geçmek isterken iddiaya göre pekmez kaynatan komşuları K.V.A.(65) tarafından engellendi. A., çıkan tozun pekmeze karışabileceğini belirterek komşusundan başka bir yerden gitmesini istedi. Buna karşı çıkan K. ile A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evden av tüfeğini alan T.K., geri dönerek K.V.A. ile oğlu D.A. (35) ve gelin R.A.'ya (35) ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba, oğlu ve gelininin öldüğü belirlendi. T.K. ise jandarmaya teslim oldu. Cenazeler yapılan incelemenin ardından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA