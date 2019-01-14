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  4. 14 Ocak 2019 16:38

Mersin'de korkunç infaz !

Mersin'de kapı-pencere sistemleri işi yapan bir kişi, başından vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Mersin'de korkunç infaz !
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Mersin'de kapı-pencere sistemleri işi yapan bir kişi, yayla yolunda başından tabanca ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Serkan Ateş (40) adlı şahıs, merkez Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Yaylası yolu üzerinde bir otomobilin içerisinde kafasından tabanca ile vurularak öldürülmüş halde bulundu. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden jandarma ekipleri, araçta ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan incelemede Ateş'in kafasına sıkılan 2 kurşunla öldürüldüğü belirlenirken, cenaze otopsinin ardından toprağa verildi. 

Cinayetle ilgili soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, Ateş'in bir akrabasını gözaltına aldı. Olayın alacak-verecek meselesinden çıktığı ileri sürülürken, şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

İHA

mersin , infaz , tabanca
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