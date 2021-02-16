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  4. 16 Şubat 2021 18:27

Mersin'de korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk çapa motoruna takıldı

Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen olayda, 15 yaşındaki H.P. çapa motorunun aparatına takılarak feci şekilde yaralandı.

Mersin'de korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk çapa motoruna takıldı
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Mut'a bağlı Sarıveliler Mahallesi'nde kendilerine ait bahçede çapa yapan H.P., kontrolden çıkan motorunun çapa aparatına takıldı. İki ayağından ağır şekilde yaralanan H.P., yakınlarının müdahalesiyle aparattan kurtarıldı.

İhbarla gelen 112 Acil Ambulans ekiplerince ilk müdahalesi yapılan H.P., önce Mut Devlet Hastanesi'ne, buradan da Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

mersin , ölüm , dehşet
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