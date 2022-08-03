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Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

Mersin'de ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 6 helikopter, 12 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.

Sarp arazi yapısı nedeniyle bölgede alevlere müdahalede güçlük çekiliyor.

Ekipler, zorlu arazi koşullarında yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

AA

Etiketler mersin orman yangını
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