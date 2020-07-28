Mersin'de otobüs kazasında yaralanan 17 asker taburcu oldu

Kaza, Karaman karayolu Yapıntı Mahallesi Sertavul mevkisi yakınında dün saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Manisa-Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan 6 otobüsten birinin freni boşaldı.

Virajdan şarampole yuvarlanan otobüs, devrildi. Kazada 4 asker şehit olurken, 2 otobüs şoförü de yaşamını yitirdi. Yaralanan 27 asker hastanelere kaldırıldı. Şehitler, yapılan törenlerle memleketlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞOFÖRLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Kazada yaşamını yitiren otobüs şoförleri Melih Kızıltepe (27) ile Süleyman Savaş (49), Mersin Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda yapılan otopsisinin ardından toprağa verilmek üzere memleketleri Manisa'nın Alaşehir ilçesine gönderildi. Bekar oldukları öğrenilen şoförlerin, yarın toprağa verilecekleri öğrenildi.

17 ASKER TABURCU OLDU

Freni boşalınca şarampole yuvarlanan otobüsten yaralı olarak kurtulduktan sonra Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 15 asker, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Askerler, aileleriyle hastaneden ayrıldı. Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 1 askerin daha taburcu olduğu öğrenildi.



Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden birinin taburcu olduğu, diğerinin ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği kaydedildi. 5 askerin Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, 4 askerin ise Mersin Şehir Hastanesi'nde de tedavileri sürüyor.