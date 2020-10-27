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  4. 27 Ekim 2020 14:02

Mersin'de yerleşim yeri yakınında orman yangını

Mersin'in Anamur ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtilen yangına müdahale ediyor. Yangın nedeniyle 50 hane boşaltıldı, Mersin-Antalya Karayolu kapatıldı.

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki Mersin Anamur'un kırsal Uçarı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

ALEVLER EVLERİ TEHDİT EDİYOR

Yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi. Yangının, yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı mahalledeki 50 hane tedbiren boşaltıldı, Mersin-Antalya kara yolu da trafiğe kapatıldı.

Alevler bazı evlere yaklaşırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

DHA

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