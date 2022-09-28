Mersin'deki hain saldırıda 22 zanlı gözaltında

Mersin’de 1 polisin şehit düştüğü ve biri polis 2 kişinin de yaralandığı polisevine yönelik hain saldırıya ilişkin 22 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yapılan saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.

Önceki gece merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki Tece Polisevine düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma ve çalışmalar sürüyor. 48 yaşındaki 2 çocuk babası polis memuru Sedat Gezer'in hayatını kaybettiği, biri polis 2 kişinin de yaralandığı saldırı sonrası çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganlarla bağlantısı olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenlediğini duyurdu.

Operasyonlarda şu ana kadar 22 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne yaklaşan bir araçtan inen teröristler, buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açmış, polisler ve eli kanlı bölücü terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlenen teröristler arasında çatışma çıkmıştı. Saldırıda, polis Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis ise yaralanmıştı. Saldırganların ise yanlarındaki bombayla kendilerini patlattığı belirtilmişti.