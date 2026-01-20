Merve'yi öldüresiye döven sanığa verilen ve büyük tepki çeken cezaya itiraz

Ankara'da eski erkek arkadaşı olacak cani tarafından sokak ortasında darp edilen ve kaldırıldığı hastanede peşpeşe 3 ameliyat olup yaklaşık 1 ay yoğun bakımda kalan genç kadın yeniden hayata tutunurken şüpheli hakkında 5 yıl hapis cezası verilmesi büyük tepki çekmişti. Savcılık mahkeme kararını üst sınırdan mahkumiyet kurulmadığını savunarak istinafa taşıyıp karara itiraz etti

Merve O., geçen yıl 10 Ekim'de sokak ortasında eski erkek arkadaşı motokurye M.B. tarafından darbedildi. Aldığı yumruk darbesiyle yere düşerek ağır yaralanan Merve O., Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 ağır ameliyat geçirip, 1 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata tutundu.

Olayın ardından tutuklanan M.B. hakkında, Merve O. henüz hastanede tedavisi sürerken iddianame hazırlandı.

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede M.B. hakkında, 'Kasten yaralama' suçundan 6 yıla kadar hapis talep edildi. M.B., Ankara 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkeme heyetince 'Nitelikli kasten yaralama' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KARARIN GEREKÇESİ

Kararın gerekçesinde sanığın, Merve'yi hayati tehlike geçirmesine ve hayat fonksiyonlarına 6'ncı derecede etki edecek kemik kırığı oluşmasına neden olacak şekilde yaralamak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği belirtildi.

Sanığın Merve'yi birden fazla ittirip yere düşmesine neden olması, daha sonra sert bir biçimde yüz ve boyun bölgesine darbe indirmesi, birden fazla nitelikli halin bir arada bulunması nedeniyle alt sınırdan uzaklaşarak ceza tayinine gidildiği, haksız tahrik hükmü uygulamasına gerek olmadığı belirtildi.

Sanığın sabıkalı kişiliği ve suç işlemedeki ısrarı nedeniyle de indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmedildi.

SAVCILIKTAN İTİRAZ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nin sanık hakkında verdiği hapis cezası kararını istinaf mahkemesine taşıdı.

Verilen cezayı az bulan savcılık, olayın oluş şekli, katılanın hayati tehlike geçirmesi ve en ağır (6'ncı derece) kafatası bölgesinde kırık oluşmasına rağmen mütalaaya aykırı olarak üst sınırdan mahkumiyet kurulmadığını belirtti.

Savcılık ayrıca, kemik kırığı olmasına rağmen verilen cezanın yarı oranında artırılmasını öngören TCK 87/3 maddesinin uygulanmadığını, eksik ceza tayini yoluna gidildiğini, bunun usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtti.

PEŞPEŞE AMELİYATLARLA HAYATA DÖNEBİLDİ

Ankara'da eski erkek arkadaşı K.B. (27) tarafından sokak ortasında dövülerek ağır yaralanan Merve O. (25), 3 ameliyat geçirip, 1 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayata sarıldı. Başına aldığı darbeler nedeniyle kısmen hafızasını kaybeden Merve O., olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söylerken, tutuklanan K.B. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Başına aldığı darbeler nedeniyle hafızasını kısmen kaybeden Merve O., olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Merve O., "Hastanede ailemden öğrendim başıma gelenleri. Yapılan haberlerden gördüm. İlk başta trafik kazası zannediyordum. 'Araba çarptı bana, ameliyat oldum' diye düşündüm. Hiç böyle bir şey gelmemişti aklıma. Gerçekleri sonradan öğrendim ve çok üzüldüm. Kalp masajı yapılmış kaç kere. Nabzım bayağı düşmüş. Çok zorlu süreçlerden geçtim. Tekrardan kanama olabilirmiş. Çok ciddi bir beyin ameliyatını atlattım. Doktorlarım bile şaşırdı bu şekil olduğuma. Çünkü ilk başta felç kalabilir, gözünün birisi görmeyebilir denilmişti. Ama çok şükür ki ayaktayım. Doktorlarımız da çok şaşırdı. Sonuna kadar davamızın inşallah peşinde olacağız. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Kadınlar asla yalnız değil. Her zaman seslerini duyurmalılar” dedi.

'ÖLDÜRME KASTI VAR'

Merve O.'un avukatı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin Genel Sekreteri Avukat Çisel Demirkan, iddianamenin 'kasten öldürme' suçundan hazırlanmasına itiraz edeceklerini, olayın öldürmeye teşebbüs olduğunu söyledi. Demirkan, "Merve'nin yaşadığı ameliyatlar, yaşadığı süreç, olay yerinde sanığın davranışları, Merve yaralandıktan sonra ambulans çağırmaktansa başını döndürüp sigara içmesi, gülmesi, çevredekilerin yardım etmesine engel olmaya çalışması bunların hepsi aslında öldürme kastı içerir. Bizim buraya dair bir itirazımız olacak tabii ki dosya kapsamında. Çünkü iddianame hazırlandığı süreçte ne yazık ki Merve'nin hastane kayıtları daha tamamlanmamıştı. Kati raporları gelmemişti. Merve'nin yaşadığı olayın detaylandırılması için biraz daha zamana ihtiyacımız vardı. Ama iddianame daha hızlı hazırlandı. Şimdi bu hususlara itiraz edip aslında bir kastan yaralama değil de öldürmeye teşebbüs olduğu üzerinden dosyayı devam ettirmeye çalışacağız" dedi.

‘MERVE HEPİMİZE UMUT OLDU’

Avukat Demirkan, müvekkilini tedavi sürecinde sık sık ziyaret ettiğini belirterek, “Her geliş gidişimde, aileyle her konuştuğumda Merve'nin kötü haberini almayı bekliyorum. Çünkü çok ağır ameliyatlar serisi geçirdi. Uzun süre kafatası karnın içine gömülü kaldı. Uzun süre uyandırılamadı, entübe kaldı. Kalbi durdu. Defalarca ameliyata girdi. Bazı ameliyatları kaldıramayacağı dahi söylendi. Biz her gün 'Merve'nin kötü haberini alacak mıyız' gerginliği ve üzüntüsüyle yaşadık. Sonunda Merve 2’nci ameliyatından sonra gözünü açınca hepimiz yeniden doğmuş, yeniden dünyaya gelmiş gibi olduk. Merve hepimiz için umut oldu. En güzel umut da Merve'nin vazgeçmeden mücadele edebilme kararlılığı oldu. Davasını takip etmek istemesi, bu süreci örgütlemek istemesi, kadınlara çağrı yapması, bizi en çok mutlu eden yer burası oldu" açıklamasında bulundu.

DHA