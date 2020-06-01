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  4. 01 Haziran 2020 20:47

Mesafeyi hesap edemedi, üst geçide böyle sıkıştı

İstanbul Küçükçekmece'de saat 17.00 sularında meydana gelen olayda, Avcılat istikametinde giden yük kamyonu mesafeyi hesap edemeyince üst geçide sıkıştı.

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Küçükçekmece D 100 yan yolda saat 17.00 sularında Avcılar istikametinde seyir halinde olan plastik şişe yüklü kamyonet 4 metrelik üst geçidin altından geçmek istedi.

Yükselmiş haldeki yükü taşıyan kamyonet 4 metre yüksekliğinde üst geçidin altında sıkıştı. Araç içerisinde bulunan 3 kişi plastik şişe dolu çuvalları üst geçitten kurtarmaya çalıştı. Kurtarma işlemi sırasında yola çok sayıda şişe döküldü. Yapılan kaza nedeniyle Küçükçekmece yan yolda trafik oluştu. Aracın kurtarılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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