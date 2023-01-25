Meslektaşı olan eşini öldürüp, kendini vuran özel harakatçı da öldü

Kırşehir'de, meslektaşı olan boşanma aşamasındaki eşi Aslı Y.'yi (33) 10 el ateş ederek öldürdükten sonra kendisini de vuran özel harekat polisi Hüseyin Emre Y. (33), tedavi gördüğü hastanede öldü.

Olay, 22 Ocak günü saat 12.00 sıralarında, Ahievran Mahallesi 726'ncı Sokak'ta meydana geldi. Antalya'da görevli özel harekat polisi Hüseyin Emre Y., Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan, boşanma aşamasındaki eşi Aslı Y.'ın yanına geldi. Oğulları A.Y.'yi otomobilde bırakan çiftin, çocuklarının velayeti nedeniyle sokaktaki tartışması, kavgaya dönüştü. Hüseyin Emre Y., belinden çıkardığı tabancayla eşine 10 el ateş edip, öldürdü ardından aynı silahla kendisini de başından vurdu. Ağır yaralanan Y., ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslı Y.'ın cenazesi ise 2 gün önce Malatya'da toprağa verildi. Hastanede tedaviye alınan Hüseyin Emre Y. de doktorların tüm müdahalesine rağmen 3 gün sonra hayatını kaybetti. Y.'nin cenazesi, yarın memleketi Elazığ'da toprağa verilecek. DHA