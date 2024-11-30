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Meslektaşına damar yolu açtırıp, ilaç enjekte edip ölümü bekledi...

Meslektaşına damar yolu açtırıp, ilaç enjekte edip ölümü bekledi...
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Aracında cansız bedeni bulunan Pamukkale Üniversitesi'nde görevli genç doktorun, acil serviste damar yolu açtırıp, kendisine enjekte ettiği ilaçla aracıyla kente hakim bir noktaya giderek intihar ettiği ortaya çıktı.

Denizli'de M.B.Ş., Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde araştırma görevlisi olan arkadaşı Dr. S.A.'ın, yaklaşık 6-7 ay önce intihar girişiminde bulunduğunu ve tedavi gördüğünü, S.A.'ı defalarca aramasına rağmen ulaşamadığını ve hayatından endişe ettiğini belirterek polis merkezine başvuruda bulundu.

Kayıp ihbarında bulunulan doktorun bulunması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, S.A.'ın kullandığı aracın, Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi'ne giriş yaptığını belirledi.

Otoparkta çalışır vaziyetteki araca ulaşan ekipler, Dr. S.A.'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Araçta yapılan aramalarda hayatını kaybeden doktorun yanında 1 adet enjektör iğnesi bulundu. Aldığı ilaç nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Dr. S.A.'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı.

Aracında cansız bedeni bulunan Pamukkale Üniversitesi'nde görevli genç doktorun, acil serviste damar yolu açtırıp, kendisine enjekte ettiği ilaçla aracıyla kente hakim bir noktaya giderek intihar ettiği ortaya çıktı.

Öte yandan olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Dr. S.A.'ın öğleden sonra PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne gelerek, rahatsız olduğunu söyleyip damar yolu açtırdığı ortaya çıktı.

Tedavi için ilaç verilen Dr. S.A.'ın hastaneden çıkmada önce kendisine ilaç enjekte ettiği belirlendi. Kendisini 1-2 saat sonra öldürecek dozda ilacı enjekte eden Dr. S.A.'ın, seyir tepesine giderek ölmeyi beklediği öğrenildi.

Eşi de bir kamu hastanesinde eczacı olarak görev yapan Dr. S.A.'ın, kumar sorunu olduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Etiketler doktor damar yolu intihar aracında ölümü beklemiş
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