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  4. 07 Temmuz 2017 07:57

Meslekten atılan polis ölü bulundu

Konya'da 6 gündür haber alınamayan polis memuru arkadaşının evinde ölü bulundu.

Meslekten atılan polis ölü bulundu
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Konya'da 6 gündür kendisinden haber alınamayan 41 yaşındaki Melikşah Kültür, arkadaşına ait stüdyo dairede ölü bulundu. Kültür'ün, 3 ay önce hakkında açılan idari soruşturmalar nedeniyle polislikten ihraç edildiği bildirildi.

Olay, merkez Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi'nde bir apartmanın 1'inci katındaki stüdyo dairede meydana  geldi. 2 çocuk babası Melikşah Kültür, 6 gün önce bir arkadaşını arayıp 'Canım çok sıkkın, biraz kafa dinlemem gerek' dediği arkadaşının dairesine yerleşti. Bir daha Kültür'den haber alamayan yakınları, durumu polise haber verdi. Apartmana giden polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye merdiveni yardımıyla balkondan içeri girdi. Ekipler, Kültür'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Kültür'ün çürümeye başlayan cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

3 AY ÖNCE POLİSLİKTEN İHRAÇ EDİLDİ
Melikşah Kültür'ün Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaparken, idari soruşturmalara nedeniyle 3 ay önce meslekten ihraç edildiği belirtildi.

DHA

polis , ihraç , fetö