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  4. 10 Şubat 2020 14:10

Meteoroloji İstanbulluları bir kez daha uyardı: Fena geliyor!

Meteoroloji yeni haftanın hva durumu haritalarını paylaştı. Türkiye'nin batısına sadece 1 gün yağan kar yerini bahar yağmurlarına bırakıyor.

Meteoroloji İstanbulluları bir kez daha uyardı: Fena geliyor!
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İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre; bugün havanın parçalı ve az bulutlu olacağı; hava sıcaklığının en düşük 0, en yüksek 8 derece olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 2-4 derece artacağı belirtildi. Yarından itibaren ise yağmur bekleniyor.

İstanbul’da Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre; havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın Güney ve Güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SICAKLIK ARTACAK

İstanbul’da 11 Şubat Salı gününden itibaren yağmurlu bir hava beklenirken; hava sıcaklığının Salı günü en düşük 6, en yüksek 12 derece; 12 Şubat Çarşamba günü en düşük 6, en yüksek 13 derece; 13 Şubat Perşembe günü en düşük 7, en yüksek 10 derece, 14 Şubat Cuma günü en düşük 4, en yüksek 10 derece olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, Marmara ile zamanla kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu’nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Çorum, Amasya ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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yağış , yağmur , hava durumu , meteoroloji
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