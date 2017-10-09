Meteoroloji'den 15 il için çok önemli uyarı

Meteoroloji hava durumu tahminlerini açıkladı. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Ankara'nın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güneydoğu kesimleri hafif sağanak yağışlı, İstanbul ve İzmir'in ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan bazı illere de sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.



Meteoroloji bugün için hava durumu tahminlerini açıkladı. Son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul ve İzmir'de bugün yağış beklenmezken, Ankara'nın güneydoğu kesimlerinde sabah saatlerinde hafif sağanak yağış bekleniyor.

Sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Konya, Sinop, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için sağanak uyarısı yaptı. Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir" denildi.

İstanbul'da son 5 gün yağış beklenmiyor

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre ise, İstanbul'da önümüzdeki 4-5 gün boyunca yağış beklenmiyor. Geceleri sıcaklıklar ayaz nedeniyle düşecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güneydoğu kesimleri hafif sağanak yağışlı 15

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 28

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 19

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 22

Erzurum: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 17

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 26