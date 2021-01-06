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  4. 06 Ocak 2021 07:27

Meteoroloji’den 4 il için kritik uyarı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye geneli bugün parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevrelerinde zaman zaman yağmur ve kar geçişleri görülebilir.

Meteoroloji’den 4 il için kritik uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
 

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