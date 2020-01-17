Meteoroloji'den birçok kent için kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili gelen son bilgilere göre ülke genelinde parçalı bulutlu hava hakim olurken, Marmara ve Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu'nun güneyinde yağışlar etkili olacak. Yağışların; iç kesimlerde ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Öte yandan sıcaklıklar 4 dereceye kadar azalırken, don ve buzlanma uyarısı da yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Bursa, Balıkesir, Sivas, Yozgat, Kayseri çevrelerinde yağış meydana geleceği öngörülüyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesiyle buzlanma ve don yaşanacağı tahmin ediliyor.

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