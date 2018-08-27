Meteoroloji'den yeni haftaya yeni uyarı: Sağanak yağış geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli, Muğla’nın iç kesimleri, Adana, Osmaniye, Hatay’ın kıyı kesimleri, Eskişehir, Bolu, Düzce, Konya’nın batı kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıiç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 35

İstanbul: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı olmak üzere kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Az bulutlu 32

Bursa: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu ile gece saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı bulutlu 28

Erzurum: Az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu 30

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:





















Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39