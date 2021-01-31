Meteoroloji'den yeni yağış uyarısı! İşte 5 günlük hava tahminleri

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından, "İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli esmeye başlayacak rüzgârların kuvvetli ve yer yer fırtına olarak esmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'' mesajını paylaştı.

MEREOROLOJİ'DEN UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bu gece kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Meteoroloji ayrıca meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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