Metro istasyonunda raylara atlayan genç hayatını kaybetti

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda raylara atlayan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda 1 kişi raylara atladı. Hayatını kaybeden kişinin Yusuf B. (22) olduğu tespit edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından Yusuf B.'nin cenazesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak morga kaldırıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişhane istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.

İHA/DHA