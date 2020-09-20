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  4. 20 Eylül 2020 22:01

Metrobüs şoförü ile kadın yolcunun kavgası kamerada!

Dün gece havalanı otobüsüne katlanabilir bisikletiyle binmeye çalışan kadına otobüs şoförü "Ben aracımda alkollü taşımıyorum" diyerek genç kadına tepki gösterdi.

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İETT otobüs şofürü genç kadına hakaretlerde bulunarak saldırmaya çalıştı. O anlar an be an kameralara yansıdı.

Gülcan Sevindik'in sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda saldırı anını görüntüledi. Sevindik gerekli yerlere şikayette bulunduğunu söyledi.

Genç kadının paylaşımı şöyle:

 "Dün gece bisikletimle her zaman bindiğim 23:50 E10 Havaalanı otobüsüne katlanabilir bisikletimle tekrar binmek istedim. Serhat Başal isimli şoför beni otobüse almadı ve de videonun sonuna doğru göreceğiniz gibi bisikletimi otobüsten aşağı atmaya kalktı."

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