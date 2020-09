Metrobüs şoförü ile kadın yolcunun kavgası kamerada!

İETT otobüs şofürü genç kadına hakaretlerde bulunarak saldırmaya çalıştı. O anlar an be an kameralara yansıdı.

Gülcan Sevindik'in sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda saldırı anını görüntüledi. Sevindik gerekli yerlere şikayette bulunduğunu söyledi.

Genç kadının paylaşımı şöyle:

"Dün gece bisikletimle her zaman bindiğim 23:50 E10 Havaalanı otobüsüne katlanabilir bisikletimle tekrar binmek istedim. Serhat Başal isimli şoför beni otobüse almadı ve de videonun sonuna doğru göreceğiniz gibi bisikletimi otobüsten aşağı atmaya kalktı."