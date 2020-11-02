Metroda genç çifte ''neden sarıldınız'' saldırısı!

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde metroda yolculuk yapan iki genç birbirlerine sarıldı. Bir yolcu gençleri ikaz ederek kavga çıkardı. Gençlere tepki gösteren yolcu, "Yanlış davranıyor. Kötü örnek oluyorsunuz. Birbirinize girmişsiniz, daha ne olabilir ki" dedi.

Bunun üzerine sevgilisinin yanından ayrılan genç adam, "Ne diyon birader sen" deyince karşılıklı tartışma kavgaya döndü. Metro hareket halindeyken yaşanan yumruklu kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.