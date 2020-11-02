SON DAKİKA
ACI HABER SABAH GELDİ! DEPREMDEKİ CAN KAYBI ARTIYOR...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 02 Kasım 2020 10:25

Metroda genç çifte ''neden sarıldınız'' saldırısı!

Bursa'da metroda birbirlerine sarılan genç sevgililere "kötü örnek oluyorsunuz" diyerek saldıran bir kişi kavga çıkardı.

A+ A-

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde metroda yolculuk yapan iki genç birbirlerine sarıldı. Bir yolcu gençleri ikaz ederek kavga çıkardı. Gençlere tepki gösteren yolcu, "Yanlış davranıyor. Kötü örnek oluyorsunuz. Birbirinize girmişsiniz, daha ne olabilir ki" dedi.

Bunun üzerine sevgilisinin yanından ayrılan genç adam, "Ne diyon birader sen" deyince karşılıklı tartışma kavgaya döndü. Metro hareket halindeyken yaşanan yumruklu kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

saldırı , metro , bursa , sevgili , nilüfer , sarılma
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM