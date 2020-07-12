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TEM'DE BİR GRUP EYLEMCİ YOLU KAPATTI!
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  4. 12 Temmuz 2020 13:34

Metroda iğrenç olay! Tacize uğrayan genç kadın sinir krizi geçirdi

İstanbul'da Hacıosman-Yenikapı seferini yapan metroda yolculuk yapan bir kadın, inmek istediği sırada tacize uğradığını öne sürdü. Şüpheli, yolcular tarafından güvenliğe teslim edilirken, genç kadın sinir krizi geçirdi.

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İstanbul’da Hacıosman-Yenikapı seferini yapan metroda arkadaşlarıyla birlikte yolculuk yapan 24 yaşındaki bir kadın, Mecidiyeköy durağında dün saat 23.30 sıralarında inmek istediği sırada iddiaya göre bir kişinin elle tacizine uğradı. Taciz sonrası çığlık atarak yeniden metroya binen kadın, kendisini taciz eden kişiyi, arkadaşları ve metrodaki yolcuların yardımıyla yakaladı. Yakalanan kişi daha sonra istasyondaki güvenlik görevlilerini teslim edildi.

SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Olayın şoku nedeniyle sinir krizleri geçiren kadın, “Ben daha 24 yaşındayım. Allah belanı versin, yüzünü göreceğim senin” diyerek feryat etti. O anlar ise metroda bulunan bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sözcü

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