Metroda kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki cani onu metroda öldürdü

Ankara'da bir kişi boşanma aşamasındaki 44 yaşındaki eşini metro istasyonunun merdivenlerinde tabancayla sırtından vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Sıhhiye Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen C.B. ve D.B., metro çıkışında tartışmaya başladı. C.B., üzerinde bulunan tabancayı çıkarıp, D.B.'e ateş etti. D.B., sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. C.B., çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan D.B., hayatını kaybetti. C.B. de polis tarafından gözaltına alındı.l

Bölgede esnaf olan görgü tanığı Y.S., "Silah sesi duydum. Metroya indiğimde 2 yaşlı adam, 1 kişinin üzerine çökmüştü. Silah da merdivenin önünde duruyordu. Daha sonra bir polis geldi. Adamın silahını ayağımın altına aldım, polise doğru itekledim ve 'silahı al' dedim. Daha sonra polisler, saldırgana kelepçeyi taktı ve yere yatırdı. Kadın böbreğinin arkasından vurulmuştu. Ardından diğer polisler de geldi. Sonra da ambulans geldi, sağlık ekipleri kadını götürdü. Kadın nefessiz yatıyordu. Saldırgan, 'O benim karım' dedi. Başka da bir şey demedi. Polisler adamı götürdü" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.