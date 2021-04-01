Metroda yangın paniği!

İstanbul'da Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Yenimahalle durağında trafoda yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, seferlerde aksama yaşandı.

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Yenimahalle durağında trafoda çıkan yangın söndürüldü ancak seferlerde aksama yaşanıyor. Seferlerin, Mecidiyeköy-Yenimahalle ve Tekstilkent-Mahmutbey istasyonları arasında yapılması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu.

DHA