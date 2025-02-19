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Metronun yürüyen merdiveninde korkunç kaza: Parmakları koptu

Metronun yürüyen merdiveninde korkunç kaza: Parmakları koptu
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İstanbul Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda yürüyen merdivene ayakları sıkışan yaşlı kadının 3 ayak parmağı koptu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 69 yaşındaki H.Ç. isimli kadın yürüyen merdivenle metroya indiği sırada ayağı merdivene sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağı sıkışan kadının sol ayağındaki üç parmağının koptuğu öğrenildi. H.Ç., sağlık ekipleri tarafından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yürüyen merdiven girişinin kapatıldığı ve ekiplerin bölgede çalışma yaptığı görüldü. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

İHA

Etiketler pendik metro yürüyen merdiven
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