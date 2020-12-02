Metruk binadan insan kemikleri çıktı

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Olay, bugün sabah saatlerinde Abbas Mahallesi Hoca Mahmut Caddesinde belediye ekipleri tarafından yıkılan metruk bir evde meydana geldi. İşçiler yıkım çalışması sırasında binanın temel kısmında insan kafatası ve kemikleri buldu. Ardından durumu polise bildirdi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından bulunan kafatası ve kemik parçalarını kriminal laboratuvarına gönderdi. Soruşturma sürüyor.
DHA
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