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  4. 02 Aralık 2020 16:52

Metruk binadan insan kemikleri çıktı

Karaman'da metruk bir binanın yıkımında, insan kafatası ve kemikleri bulundu. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından bulunan kafatası ve kemik parçalarını kriminal laboratuvarına gönderdi.

Metruk binadan insan kemikleri çıktı
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Olay, bugün sabah saatlerinde Abbas Mahallesi Hoca Mahmut Caddesinde belediye ekipleri tarafından yıkılan metruk bir evde meydana geldi. İşçiler yıkım çalışması sırasında binanın temel kısmında insan kafatası ve kemikleri buldu. Ardından durumu polise bildirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından bulunan kafatası ve kemik parçalarını kriminal laboratuvarına gönderdi. Soruşturma sürüyor.

 

DHA

karaman , metruk bina
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