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  4. 22 Ocak 2020 17:42

Metruk evde bulunan çocuk öldü ! Dayısı gözaltında

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde metruk binada ağır yaralı bulunan ve hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki Muhammed'in dayısı ve bir köylüsü gözaltına alındı.

Metruk evde bulunan çocuk öldü ! Dayısı gözaltında
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Olay, dün akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Başalan Mahallesi'nde meydana geldi. Dümez Ailesi, çocukları Muhammed Veli'nin kaybolduğunu fark edince arama çalışmalarına başladı. Mahalle halkının da katılımıyla yapılan aramada Muhammed Veli, metruk bir evde ağır yaralı halde bulundu. Yakınları tarafından Bismil Devlet Hastanesi'ne götürülen Muhammed Veli, tedaviye alındı. Ancak doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

YÜZÜNDE VE VÜCUDUNDA KESİKLER VAR
Olayla ilgili çok yönlü araştırma başlatılırken, küçük çocuğun yüzü ile vücudunun pek çok yerinde bıçakla yapıldığı tespit edilen kesikler bulunduğu öğrenildi.

DAYISI GÖZALTINA ALINDI
Diyarbakır Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Çınar İlçe Jandarma ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, küçük çocuğun adı açıklanmayan dayısı ile bir köylüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü.

DHA

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diyarbakır , hastane , çınar
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