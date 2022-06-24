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Mezarlık ziyaretine giden yaşlı adam kalp krizinden hayatını kaybetti

Mezarlık ziyaretine giden yaşlı adam kalp krizinden hayatını kaybetti

Çorum'da mezarlık ziyaretine gelen 77 yaşındaki Arif U. (77), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da mezarlık ziyaretine gelen Arif U. (77), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kent merkezinde bulunan Ulu Mezarlığa ziyarete gelenler elinde gül bulunan bir kişinin, G.S.'ye ait mezarın üstünde hareketsiz halde yattığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin Arif U. olduğu tespit edildi. U.'un bir yakınının mezarını ziyarete geldiği ve kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Olay yeri incelemesinin ardından U.’un cansız bedeni otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

Etiketler mezarlık ziyaret ölüm
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